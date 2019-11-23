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Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi’nde teleferikle ilgili bir çalışma var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi’ne teleferik projesinin çalışmalarının devam edildiğini belirterek, “Teleferikle ilgili bir çalışma var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi’ne teleferik projesinin çalışmalarının devam edildiğini belirterek, “Teleferikle ilgili bir çalışma var. En iyi çözümü değerlendireceğiz. Belki özel sektöre yap işlet devret şeklinde de verilebilir veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir" dedi.
Bakan Ersoy, Aksaray’a gelerek Ihlara Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Hasan Dağı’ndan püsküren lavlar ile oluşan dünyanın 2. büyük vadisi ve Melendiz Çayıyla hayat bulan Ihlara Vadisi’nin 14 kilometrelik kısmının 3,5 kilometresini yürüyerek gezen Bakan Ersoy, vadi içerisinde bulunan kiliselerde de incelemelerde bulundu. Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte vadiyi gezen Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Doğan’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
394 basamaklı merdiveni inerek vadi içinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, alan başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Alan Bakanlığının göreve başladığını belirterek, “Alan başkanlığı göreve başladı. Hem onların ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek bu geziyi yaptık. Alan başkanlığımız hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması, artı yeni personel alımlarının tamamlanması, konuşlanacağı yerin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde toplantıların başlayarak ki başladı. Başvuru dosyaları birikmeye başladı. Bunları hızlı bir şekilde eritmeye de başlayacak. Biz de bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız” dedi.

“Alan Başkanlığı koruma azaltılmıyor, aksine artırılıyor”
Bakan Ersoy, bazı kesimlerin Alan Başkanlığı ile birlikte koruma statüsünün azaltıldığının dillendirildiğini belirterek, “Alan başkanlığıyla ilgili özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. Alan başkanlığıyla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Kesinlikle doğru değil. Alan Başkanlığı sisteminin 2 tane özelliği var. Birincisi hızlı çözüm getirmek, ikincisi de koruma statüsünü artırmak. Yani alan başkanlığıyla ilgili her hangi bir koruma statüsü azalmadı, sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Bu da tabi çok hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurumlardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, buranın kurallarını koruyarak, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydi. Amaç burada koruma dengesini daha da artırarak buranın turizme daha etkili bir şekilde kazandırılmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Alan Başkanlığına yıkım yetkisini de verdik”
Alan Başkanlığına yeni bir yetki de verildiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Özellikle yine belirtmek isterim ki, alan başkanlığına biz eskiden olmayan bir yetki daha verdik. Biliyorsunuz bazen belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlar. Alan Başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımızın veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirme, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman Alan Başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, yetkisi, ekibi ve her türlü olanağı, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkili bir şekilde korumak, burayı turizmin zaten gözde bir noktası, turizmden daha fazla pay alabilecek hale getirmek” diye konuştu.

“Ihlara Vadisi’ne teleferik çalışması tamamlanacak”
Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi’ne teleferik projesinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili bir projelendirme böyle bir anıtlardan da bize geldi. Bakacağız, özel sektörden yapmak isteyenlerde var. Biz maliyetlerine bakacağız. En iyi çözümü değerlendireceğiz. Belki özel sektöre yap işlet devret şeklinde de verilebilir veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir. Yani çok imkansız bir yatırım tutarı değil. Bizim bakanlığımız da rahatlıkla yapabileceğimiz bir yatırım. Ama özel sektörden de taliplisi varsa, önerilerde mantıklıysa verebiliriz. Bu yıl içinde değerlendirmesini tamamlarız. Ocak sonuna kadar değerlendirmesini tamamlarız. Ondan sonra kararı uygularız” ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy Ihlara Vadisi gezisinin ardından Belisırma köyünden çıkarak Aksaray’dan Nevşehir’e hareket etti.

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