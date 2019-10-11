Bakan Ersoy İstanbul Arkeoloji Müzelerinde incelemelerde bulundu

Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL(DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyaretinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, yüklenici firmadan Hasan Gürsoy, müzenin proje müellifi İsmail Büyükseçgin ile müzenin teşhir tasarımcısı Boris Micka eşlik etti.

Osmanlı ile Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan ve geçen ay ziyarete tekrar açılan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Müzedeki eserler ile bazı kısımlarda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Rahmi Asal'dan bilgi alan Ersoy, müzeyi ziyarete gelen ilkokul öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

"TÜRKİYE'NİN İLK MÜZESİ BURASI "

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye Arkeoloji Müzeleri'nin ilk bölümünü büyük ve uzun süren restorasyon çalışmasından sonra hizmete alındı ama çalışmalar devam ediyor. Haziran ayına kadar aşamalı bir şekilde tamamlayıp haziran ayında gerçek bir açılış yapılacak. Bizim için çok önemli Türkiye'nin ilk müzesi burası. Sultan Abdülhamit zamanında verilen talimatla 1869'da kuruluyor ve sonrasında Osman Hamdi bey'in uygulamayı takip etmesiyle 1891'de bu bina hizmete girmiş oluyor. Bu acıdan müzecilik açısından en önemli binamız burası. İçindeki eserler zaten paha biçilemez. Kütüphanesi de çok önemli bir kütüphanesi var, eserleriyle ortamıyla dünyanın en iyi kütüphaneler listesine girmiş Türkiye'deki tek ürün o acıdan da çok değerli. Burayı daha da iyi hale getirip daha da geliştirip hem Türkiye'nin hem de turizmin hizmetine daha geniş çaplı olarak sunacağız." dedi.