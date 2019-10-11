Bakan Ersoy İstanbul Havalimanı kütüphanesini açtı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve İGA iş birliğiyle, yüzlerce Nobel ödüllü kitapların da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın esere ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açıldı.

Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olan kütüphanede bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödülü almış edebiyat eserlerinin bulunduğu toplam 2 bin 550 eser bulunuyor. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş katı Arındırılmış Salon'da kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu birlikte kestiler. Bu arada Bakan Ersoy kütüphaneye beş adet kitap hediye etti.

YOLCULAR BU KİTAPLARI UÇAKTA OKUYABİLECEKLER

Açılışın ardından bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Havalimanını açılışına bir yıl kala havalimanı yönetim kurulu ve CEO'su ile birlikte bir çok proje hayal ettik ve tasarladık. Öncelikli hedefimiz İstanbul'a kadar gelip, İstanbul'a girmeden dünyanın başka bir şehrine devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmaktı. Bu bağlamda havalimanı ilk açıldığı günden itibaren özellikle arındırılmış bölgede Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini, denizi, kumu, güneşi ile ilgili çok yoğun bir tanıtıma başladık. Bunu iç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz. Yolcular kitaplarını burada okuyup bırakabiliyor ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Uçakta da sıkılmadan kitabınızı sonuna kadar okuma fırsatı vermiş oluyoruz" dedi.