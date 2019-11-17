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Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusu zengin mekanlarında incelemelerde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği ile en çok turistin ziyaret ettiği mekanlardan Galata, Karaköy ve İstiklal'de Bakanlığın restorasyon yaptığı tarihi yerleri gezdi.

Bakanlığın rutin programı dışındaki geziye spor kıyafetleriyle katılan Ersoy, Galata Kulesi'nin seyir terasından İstanbul'u inceledi.

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Bakan Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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