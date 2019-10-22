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Bakan Ersoy, Japonya İmparatoru’nun tahta çıkma törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 126.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 126. Japon İmparatoru Majesteleri Naruhito’nun imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıkma törenine katıldı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Veliaht Prensi Naruhito, bugün Japonya’da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etti. Yüzlerce yıllık gelenekler, sabahın erken saatlerinde Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda başladı. Dünyanın birçok ülkesinden davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende İmparator Naruhito ilk olarak imparatorluk tapınaklarını ziyaret ederek, Japon inanışlarında yer alan tanrıların ve ataların huzuruna çıktı. Ardından Japonya’nın yeni İmparatoriçesi Masako, beraberinde imparatorluk ailesi üyeleri ve farklı ülkelerden gelen konuklar ile birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdi. Törene Türkiye’den ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından, “Japonya’nın başkenti Tokyo’da 126’ncı Japon İmparatoru Naruhito’nun Kasımpatı adı verilen imparatorluk tahtı Takamikura’ya çıkma törenine ülkemizi temsilen katıldık” ifadelerini kullandı.

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