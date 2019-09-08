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Bakan Ersoy: Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Japonya ile İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar 54'e çıkmış olacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Japonya ile İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar 54'e çıkmış olacak. 2023 yılına kadar yıllık 500 bin ve üzeri Japonya'dan turist kapasitesini yakalamak istiyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Eskişehir'de Japonya'nın seyahat acenteleri, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, Japonya'da, 'Türk Kültür Yılı' dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin son derece yararlı olduğunu, uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'den çok önemli serginin Japonlarla buluşturulduğunu söyledi. Ersoy, "Sergi boyunca Türkiye'nin Japonya'da yaptığı tanıtım faaliyetlerinin tamamını durdurduk. Özellikle Japonya'da taç değişimine denk geldi ve biz de Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı döneminden tahtları Tokyo'ya gönderdik. Ayrıca çok merak ettiğimiz bir de konunun da ilk testini Japonya'da yapmış olduk. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımdaki etkisini Türk hükümeti olarak ölçmek istiyorduk. Bakanlık olarak da bu sergi başladığı andan itibaren Haziran sonuna kadar Japonya’daki sergi dışındaki bütün tanıtım faaliyetlerimizi bilinçli olarak durdurduk. Sergi tanıtım açısından o kadar etkili ve başarılı oldu ki sergi öncesinde Japonlar, Türkiye aramasında ilk 50 ülke arasına giremezken sergi boyunca Japonya Türkiye aramalarında birinci sırada yer aldı" diye konuştu.
HEDEF 500 BİN VE ÜZERİ JAPON TURİST
Bakan Ersoy, Japonya'dan 2018 yılında 81 bin civarında olan toplam turist sayısının bu yıl 110 binin üzerinde gerçekleşeceğini kaydederek, "Geçmişte de baktığımız zaman 208 bin gibi yıllık Japon ziyaretçi sayısını görebiliyoruz. Ama bizim hedefimiz 208 bin değil, onun çok çok üzerinde 2023 yılına kadar yıllık 500 bin ve üzeri Japonya’dan turist kapasitesini yakalamak istiyoruz" dedi.
'UÇUŞ SAYISI 7'DEN 54'E ÇIKACAK'
Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki direkt uçuş seferlerinde sayıların artırılmasına yönelik çok gayret gösterdiklerini, Japon hükümetinin de desteğiyle 2020 yılının Nisan ayı itibarıyla THY'nin Tokyo Uluslararası Havalimanı Haneda uçuşlarına ilave iniş- kalkış izni verileceğine vurgu yaptı. Bakan Ersoy, "Ama THY bununla sınırlı kalmayacak. Şu anda THY, Narita Havalimanı'ndan uçuyor. O uçuşlara devam edecek ve Osaka'dan ara verdiği uçuşlarına da başlıyor. Haneda’dan da Nisan ayı itibariyle uçuşlar başlıyor. Yine ANA Airlines ile yaptığımız görüşmeler sonucu muhtemelen 2020 ortalarında ANA'nın Yeni İstanbul Havalimanı'na uçuş seferleri başlatması gündemde. Japonya ile İstanbul arası haftada 7 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar 54'e çıkmış olacak. Bu da ulaşımla ilgili sorunun çok ciddi bir şekilde çözüldüğünü gösteriyor" diye konuştu.
'JAPONYA'DA TANITIMA BAŞLIYORUZ'
Turizmde Asya ülkelerini öncelikli pazarlar arasında değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, bu sene için 52 milyondan fazla yolcu hedeflerinin olduğunu; ancak 2023 yılında bu rakamları 75 milyon ve üzerine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda gelişmekte olan pazarlar açısından Japonya'nın Asya içindeki en önemli 3 destinasyondan biri olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye'nin özellikle Japon misafirlerin ilgisini çeken birçok değeri var. Kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerlerimiz dünyada emsalsiz ve rakipsiz. Bunlarla ilgili de çok yoğun bir tanıtım kampanyası hazırlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Bu yıl itibariyle ajansa çok ciddi oranda sektörden tanıtım katkı payı toplanıyor ve yıllık tanıtım katkı bütçesi 2020 itibarıyla bir önceki yılın 3 katına çıkacak. Bu yılın sonu itibariyle sadece uçakları açmak yeterli değil o uçakların dolu gelmesini de sağlamak lazım. Japonya'da çok yoğun bir tanıtıma Türk hükümeti olarak başlıyoruz ve kesintisiz sürekli olarak da bu tanıtıma devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-Bakan Ersoy'un açıklaması

Haber:ANKARA, (DHA) -

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