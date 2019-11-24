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Bakan Ersoy: “Kapadokya Alan Başkanlığı bölgeyi daha çok koruyacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı ile bölgenin daha iyi korunacağını belirterek, bölgede 200’ün üzerinde kaçak yapının yıkıldığını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Uysal, Kapadokya’da sabahın ilk saatlerinde balon turuna katılmasının ardından Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı ile bölgenin daha iyi korunacağını belirterek, bölgede 200’ün üzerinde kaçak yapının yıkıldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Uysal, Kapadokya’da sabahın ilk saatlerinde balon turuna katılmasının ardından Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, "Kapadokya bölgesini sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkartmak ve genele yaymamız lazım. Çünkü Kapadokya bölgesi sadece Nevşehir’in yüzü değil, Kapadokya bölgesi Türkiye’nin bir yüzü" dedi.
Bakan Ersoy, “Bizim hedefimiz Kapadokya’nın turizmden aldığı pasta payını artırıp gelirlerini yükseltmek. Bundan sonra Kapadokya’nın sadece sayıya değil gelire odaklanması gerekiyor. Bu kapsamda belediyelerle bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Çünkü önemli olan bu bölgenin korunmasıdır. Korumak sadece peribacaları ve çevresinin korunması anlamına gelmiyor. Buradaki kent yerleşiminin sokak sağlıklı doğru yapılması, cephelerin düzenlenmesi, yörenin doğal yapısı ile uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda belediyelere büyük görev düşüyor. Sadece yıkarak, yasaklar koyarak düzeltilmesi değil, belediyelerle birlikte çalıştay yaparak, burada bütüncül bir çevre düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek gerekiyorsa da biz bakanlık olarak katkı sağlayacağız. Bundan sonraki aşamada yapacağımız iş budur, bunun üzerine yoğunlaşacağız. Bizim hedefimiz Kapadokya’da kalan turistin konaklama süresini uzatmak, sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Kapadokya’nın genelinin bir müze olduğunu düşünürsek bu müzeyi bütün detaylarıyla korumamız ve sağlıklaştırmamız gerekiyor. Biz bundan sonraki aşamada belediyelerle daha sıkı çalışmamız gerekiyor, buna konsantre olacağız” diye konuştu.

“Kapadokya’da 200’ün üzerinde yapı yıkıldı”
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığına son olarak yıkım yetkisinin de verildiğini ifade ederek, Kapadokya Alan Başkanlığı sayesinde bölgenin artık daha iyi korunacağını söyledi. Bakan Ersoy, “Kapadokya Alan Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından da yetkililerin olduğu, belediyelerle buradaki sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı geniş kapsamlı yeni ve çalışkan bir model. Üstelik Kapadokya Alan Başkanlığına yıkım yetkisi verdik. Belediyeler bazen yıkım konusunda verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyorlar. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkanlarıyla yıkabilecek. Kapadokya’da Şubat ayından bugüne kadar 200’ün üzerinde kaçak yapı yıkımı gerçekleşti” dedi.
Bakan Ersoy’un Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, ilçe ve belde belediye başkanları eşlik etti. Bakan Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından dünyanın tek yeraltı müzesi olan Güray Müze’yi ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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