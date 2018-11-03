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Bakan Ersoy: Kapadokya göz bebeğimiz, kaçak yapı sahiplerinin yanına kar kalmayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'daki kaçak yapılaşma ile ilgili olarak, "Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz.

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, peribacalarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'daki kaçak yapılaşma ile ilgili olarak, "Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar" dedi.

Bakan Ersoy, "İmar Barışı iyi niyetli bir girişim ve belli bir süreyi kapsıyor. Devletten önce, bölgede yaşayanların sahip çıkması gerekiyor. Kuralla uymayanlar nelerle karışılacaklarını görecekler. Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Değerini, kıymetini de biliyoruz. Daha iyi yerlere nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar. Uygulamayı da hep beraber göreceğiz. Artık konuşma değil eylem yapma vakti." dedi.

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