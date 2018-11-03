HABER

Bakan Ersoy, Kapadokya'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle Kızılırmak üzerindeki sallanan asma köprüden geçti

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesindeki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri inceledi, yabancı turistlerle sohbet etti.

Paşabağı'nda çevre düzenlenmesi devam eden yeni iş yerleri ve birimleri gezen Bakan Ersoy, peribacaları arasında dolaşarak alan incelemesi yaptı.

Avanos ilçesinde halı dokuma fabrikasını ziyaret eden Ersoy, dokumada kullanılan ipeğin elde edilmesine yönelik çalışmayı izledi, firma yetkililerinden bölgedeki turist potansiyeli hakkında bilgi aldı.

İlçenin simgelerinden Kızılırmak nehri üzerindeki sallanan asma köprüden beraberindeki heyetle geçen Ersoy, yöresel el sanatlarından çanak yapımını seyretti, kayadan oyma yer altı seramik müzesinde incelemede bulundu.

Bakan Ersoy, gün batımını izlemek için geldiği Kızılçukur Vadisi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

Bir grup turistle sohbet eden Ersoy, yabancı turistlere Türkiye'yi ve Kapadokya'yı beğenip beğenmediklerini sordu. Turistler ise Ersoy'a bölgenin doğal güzelliklerine hayranlıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, yarın sabah sıcak hava balon turuna katılarak, bölgeyi kuşbakışı izleyecek, ardından da Kapadokya'daki çeşitli merkezlerdeki incelemesine devam edecek.

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Şişli'de kablolu paket polisi harekete geçirdiŞişli'de kablolu paket polisi harekete geçirdi
İstanbul'da kablolu paket alarmı!İstanbul'da kablolu paket alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.