Bakan Ersoy, Kapadokya'da incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesindeki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri inceledi, yabancı turistlerle sohbet etti.

Paşabağı'nda çevre düzenlenmesi devam eden yeni iş yerleri ve birimleri gezen Bakan Ersoy, peribacaları arasında dolaşarak alan incelemesi yaptı.

Avanos ilçesinde halı dokuma fabrikasını ziyaret eden Ersoy, dokumada kullanılan ipeğin elde edilmesine yönelik çalışmayı izledi, firma yetkililerinden bölgedeki turist potansiyeli hakkında bilgi aldı.

İlçenin simgelerinden Kızılırmak nehri üzerindeki sallanan asma köprüden beraberindeki heyetle geçen Ersoy, yöresel el sanatlarından çanak yapımını seyretti, kayadan oyma yer altı seramik müzesinde incelemede bulundu.

Bakan Ersoy, gün batımını izlemek için geldiği Kızılçukur Vadisi'nde turistlerin ilgisiyle karşılaştı.

Bir grup turistle sohbet eden Ersoy, yabancı turistlere Türkiye'yi ve Kapadokya'yı beğenip beğenmediklerini sordu. Turistler ise Ersoy'a bölgenin doğal güzelliklerine hayranlıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, yarın sabah sıcak hava balon turuna katılarak, bölgeyi kuşbakışı izleyecek, ardından da Kapadokya'daki çeşitli merkezlerdeki incelemesine devam edecek.

