Bakan Ersoy, Kapadokya'da yer altı şehrini gezdi:

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce yıkım yetkisinin belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu belirterek, "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı. Bazen belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra Alan Başkanlığı imara ve hukuka aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçip yıkım yetkisini de kullanacak." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, Kaymaklı beldesindeki yer altı şehrini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tanıtılması, korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın hayata geçmesi nedeniyle çeşitli turizm merkezlerini incelediklerini belirtti.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bölge açısından önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Ersoy, Kapadokya'da böylece çeşitli bakanlıklar ve belediyelerin yetki çatışmalarının önüne geçileceğini ifade etti.