Bakan Ersoy Kapadokya'dan ayrılmadan yıkımlar başladı

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde peribacaları çevresindeki kaçak yapı olduğu belirlenen inşaat halindeki müstakil ev ile ahır, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün yaptığı Kapadokya ziyaretinde tarihi bölgede peribacaları çevresindeki kaçak yapılarla ilgili çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından, görevliler harekete geçti. Nevşehir Avanos arasındaki Killik mevkiinde Göreme sınırları içinde bulunan ev ile ahır jandarmanın kontrolünde belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ev ve ahırın kime ait olduğu öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Bakan Ersoy'un bölgedeki ziyaretlerinin devam ettiği bildirildi.
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