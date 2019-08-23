Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temasları kapsamında kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan, ardından karadan detaylı olarak inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temasları kapsamında Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. KKTC’nin Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi. Bakan Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı. Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kapalı bölgede ayrıntılı inceleme

Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan inceleyen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi. Bakan Ersoy’a incelemelerinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik ederken, bölge hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ersoy, Kıbrıs’ın girilmeyen bölgesi olan Kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemenin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.

KKTC’nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.