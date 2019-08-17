Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağanaktan etkilenen Kapalıçarşı ile ilgili, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."dedi.

Bakan Ersoy ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'da yağışın etkilediği yerlerden biri olan Kapalıçarşı'da incelemede bulundu.

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, "Kapalıçarşı turizm açısından bizim göz bebeğimiz olan önemli noktalardan biri. Hem çok önemli bir kültür varlığımız hem de çok önemli bir tescil yapımız." diye konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından geçen yıl yapılan çalışma sayesinde Kapalıçarşı'nın baştan sona yenilendiğini anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün iyi bir test geçirmiş oldu. Çatıdan herhangi bir sızma olmadı, çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına bu yağmur oranlarına göre, tabii kaç yüz yıl önce yapılmış olan bir yapı, uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamadığı için giderlerden geri tepiyor ve tekrar çatıdan açık camlardan içeri sızma oluyor. Çatı başarıyla aktardığı için sadece birkaç noktada sızma olmuş."