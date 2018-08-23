Bakan Ersoy, Karacaoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşamını yitiren usta sanatçı Toron Karacaoğlu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, usta tiyatrocu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen Karacaoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Karacaoğlu'nun fotoğrafını da paylaşan Bakan Ersoy, "Tiyatromuza, sinemamıza, sanata çok emeği geçmiş olan merhum Toron Karacaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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