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Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ta Ani Ören Yeri, Katerina Köşkü ve Sarıkamış Kayak Merkez'ini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ta Ani Ören Yeri, Katerina Köşkü ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ni gezdi.

Ersoy, beraberinde Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kar motosikletine binen Ersoy, pistlerde gezdi.

Ardından beraberindekilerle ilçede bulunan Katerina Köşkü'ne gelen Ersoy, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay tarafından karşılandı.

Katerina Köşkü'nü gezen Ersoy, köşkle ilgili Doğanay'dan brifing aldı.

Ersoy, daha sonra UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Ani Ören Yeri'ne geçti.

Burada bulunan Resimli Kilise, Büyük Katetral (Fethiye Cami) ve Ebul Manucehr Cami'sini gezen Ersoy Ani Ören Yeri'nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram'dan bilgi aldı, turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ersoy, gezi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ani Harabeleri'nin hem Kars hem de Türkiye için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Ani Harabeleri'nin daha iyi kazılabilmesi, projelendirilebilmesi ve bütçe ayrılabilmesi için yeni bir projeleri olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu proje 1 Mart'tan itibaren hayata geçecek. Proje, kazı yerlerinin sürelerinin 12 aya çıkarılabilmesi projesi. Tabii her yerde 12 aya çıkarabilmek mümkün değil. Ani'de bunun da süresini mevsimlere göre 6 aya uzatabilmek için çalışma yapmalarını Kazı Başkanı'ndan istedim. Çalışmayı tamamlayıp getirecekler. Önümüzdeki dönem Ani Ören Yeri'ni 6 aylık kazı programına alacağız. Hem süreyi uzatacağız hem de kazıda çalışacak profesyonel arkeolog ve sanat tarihçisi sayılarını artıracağız. Bakanlık olarak da her ay düzenli olarak destekleyeceğiz."

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bayram ise Ani Ören Yeri'nin Anadolu'nun Türkleşmesinde kilit noktalardan birisi olduğunu söyledi.

Ani Ören Yeri'nin şimdiye kadar biraz ihmal edildiğini ifade eden Bayram, "Sayın Bakanımızın açıkladığı projeyle umarım çok daha çabuk ve daha korumacı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ersoy'a, Ani Ören Yeri ziyaretinde Kars Valisi Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğanay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Murat Kılıç ve ilgililer eşlik etti.

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