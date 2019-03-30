HABER

Bakan Ersoy, Kızılcahamam’da ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da birleştirip, jeotermal bir turizm ilçesi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da birleştirip, jeotermal bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam’la birlikte Ankara’nın turizm gelirleri de artacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala Kızılcahamam halkıyla bir araya geldi. Ersoy, vatandaşın arasına karışarak ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği düzenledi. Yürüyüş esnasında Kızılcahamamlı vatandaşlara karanfil dağıtan Ersoy, Kızılcahamam’ın turizmiyle ilgili konuştu.
Kızılcahamam’da yapılan ‘Sevgi Yürüyüşü’ öncesi açıklamalarda bulunan Ersoy, şu şekilde konuştu:
"Turizm gelirlerini 81 ile yaymak için bir çalışma başlattık ve illeri geziyoruz. Kızılcahamam’da Ankara için önemli bir nokta. Kızılcahamam’ın kendine has değerleri var. O değerleri ortaya çıkararak turizmden aldığımız gelirleri nasıl arttırırız diye Süleyman başkanla bir toplantı yaptık. Projelerini bana anlattı, gayet güzel ve basit projeler. Açıkçası, büyük hamam projesi çok önemli. Buraya çok değer katacaktır. Bunu bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz. Turizmin tabana yayılması çok önemli. Köy evlerini de gezip sokak sağlamlaştırılmasını yapıp köy evlerinin restorasyon çalışması yapacağız. Mevcut otellerin ve çevre halkların yararlanabileceği çamur havuzları ve aqua parklar hem Kızılcahamam’ın turizm sezonunu uzatma açısından hem de yüksek sezonda yoğun talep alma açısından önemli bir proje. Jeopark duraklarıyla ilgili yapılan bir çalışma var zaten oradaki ilave duraklarında restorasyon yapılarak turizme kazandırılması için çalışmalarımız olacak. Seçimlerden sonra başkan yanıma gelecek ve belediyeyle bakanlık ortak bir şekilde çalışıp projeleri hayata geçireceğiz. Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da birleştirip, jeotermal bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam’la birlikte Ankara’nın turizm gelirleri de artacak."
Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Kızılcahamam halkı katıldı.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi (2)Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi (2)
’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.