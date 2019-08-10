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Bakan Ersoy, Kurban Bayramı’nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı arifesinde bir kutlama mesajı yayımladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir mesaj yayımlayarak Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı arifesinde bir kutlama mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir mesaj yayımlayarak Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Ersoy, “Birlik ve beraberliğimizin gücünü, değerini ve derinliğini bir kez daha hissettiğimiz, sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz, sahip olduklarımızı paylaşarak bereketlendirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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