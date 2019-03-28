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Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Laodikya Antik Kenti'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz" dedi.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Laodikya Antik Kenti'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün de eşlik ettiği ziyarette Bakan Ersoy, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, daha sonra kazıda bulunan Roma dönemine ait İmparator Traian'a ait 1906 yıllık tarihi heykeli tanıttı. Bakan Ersoy, gezinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Laodikya'da kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz de kazıları hızlandırma kararı almıştık. 2 aylık kazı genişletme kapsamında başvuru yapmışlardı. İlk onaylanan 20 program içindeydi. Hakkını veriyor olmak bizi sevindirdi. Projesini layıkıyla uygulayan hocaların katkı oranlarını yükseltip, daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar tanıyacağız. Laodikya'ya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse, daha geniş katkılarla önümüzdeki yıl çalışmalara devam edecekler. Yurtdışında akla gelen ilk antik şehrimiz Efes oluyor. Laodikya'ya da baktığımızda çok sayıda eser var. Laodikya'da kazıları hızlandırıp 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip marka bir antik şehir yaratabiliriz. Görülebilecek, ziyaret edilebilecek yerler yaptıkça yurt dışından gelecek ziyaretçi sayısında da ciddi artış oluyor. Laodikya'da başarılı çalışmalar yapılıyor. Biz de katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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