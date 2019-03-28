Bakan Ersoy: Laodikya'dan marka bir antik şehir yaratabiliriz (2)

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Turizmciler Ödül Töreni"ne katıldı. Bakan Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile turizmde meslek liselerinin geliştirilmesi, bunların kolej statüsüne getirilmesi için bir çalışma başlattıklarını dile getirerek gelecek seneden itibaren bu liselerin yavaş yavaş kolej statüsüne getirileceğini, gençlerin en az 3 lisan öğrenebilecekleri bir ortam hazırladıklarını söyledi. Turizmin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "2023'e de büyük hedefler belirledik. Gençlerin yardımıyla bu hedeflere erişeceğiz" dedi. Bakan Ersoy, törende daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Yarışmaya Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan katılan ve jüri özel ödülüne layık görülen öğrenciler de ödüllerini Bakan Ersoy'un elinden aldı.

'ÇEŞME'NİN GİDİŞATI İYİ DEĞİL'

Daha sonra bir otelde turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, Çeşme'yi iyi bildiğini, her sene tatile geldiğini kaydederek, "Kaba tabirle 'Çeşme style' tatilciyim. Nasıl tatil yapıldığını biliyorum Alaçatı'da, Çeşme'de" dedi. Bakan Ersoy, Çeşme'nin turizmde nerelerden geldiğini, nerelere gittiğini de çok iyi bildiğini ifade ederek, "Çeşme iyi bir başlangıç yaptı, güzel de bir çıkış yakaladı ama gidişatı iyi değil. Bu şekilde bırakırsak iyi bir gidişat öngörmüyorum Çeşme için. Sevindirici bir şey, herkesin bunun farkında olması, farkındalık oluşturmuş. Hep beraber çalışıp düzelteceğiz doğru bir planlamayla çünkü geç kalınmışlık, bitmişlik yok. Alanlar müsait, yatırıma müsait. Doğruları tartışıp sizlerle birlikte karar verip hızlı bir şekilde yaparız" diye konuştu.

'ÇEŞME'DE SEZONUN 12 AYA YAYILMASI LAZIM'

Çeşme'nin ana sıkıntısının sezonun 12 aya yayılmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti: "Sezon çok kısa burada. 60 gün ana sezondan bahsediyoruz. Onun dışında siz de pazar çeşitliliği yok, esas tehlike o. Türk misafir turizmde ağırlıklı. Eğer pazar çeşitliliği yaratamazsanız, yabancı turistte çok ciddi bir çeşitlilik yaratamazsanız bir süre sonra Türk turisti de kaybedeceksiniz. Zaten sezonun kısa olmasının sebebi de pazar çeşitliliğinin olmaması, tek tip turiste hitap ediyor olması. Ağırlıklı olarak ona konsantre olmalıyız. Kalan alanları planlarken turistin de geleceği ortamı yaratmamız lazım. Nasıl yapılacağına yabancı değilim, yapabileceğimiz bir konu. Avantajlı yanınız İzmir havalimanından destek alıyor olmanız. Önemli olan havaalanı değil, önemli olan hava trafiğidir. Eğer hava trafiği oluşmazsa 10 havaalanı da yapsanız hiçbir fayda sağlayamazsınız. İzmir, hem Kuşadası'na, hem Çeşme'ye hem kendine hitap ettiği için hava trafiği açısından şanslı bir yer. Yeni açılacak butik, jet uçaklar için açılacak havalimanı bir standartın üstündeki misafirler için çok faydalı olacak, nitelikli turist açısından. Ama sürdürülebilir turizm ve sezonun 12 aya yayılması açısından sizin ihtiyacınız olan yer İzmir havalimanı..O da gayet modern, iyi. Çeşme ile arasındaki bağlantısı da çok modern. O açıdan da avantajlısınız."

Bir süre basına kapalı devam eden toplantı sonunda Bakan Ersoy, İzmir'den ayrıldı.