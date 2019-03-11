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Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da Arslantepe Höyüğü ve Levent Vadisi’ni ziyaret etti.Bakan Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da Arslantepe Höyüğü ve Levent Vadisi’ni ziyaret etti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret etti. Burada yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra Akçadağ’da bulunan Levent Vadisi’ne geçti. Seyir terasına çıkan Ersoy, hem vadiyi inceledi hem de bölgede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ersoy, bölgedeki turizmin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vereceklerini aktardı. Bakan Ersoy beraberindekilerle birlikte daha sonra AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

“Akçadağ turizmle anılan bir ilçemiz olacak”
Bakan Ersoy, Malatya’yı detaylı bir şekilde gezdiklerini ifade ederek, “Mustafa Başkan özellikle Levent Vadisi’ni görmemi istedi. Projeleri konusunda beni bilgilendirdi bakanlık olarak kendisine her türlü desteği vereceğiz. Turizmden Akçadağ’ın da bir pay alması için gereken desteği ve altyapıyı sağlayacağız. İnşallah Akçadağ turizmle anılan bir ilçemiz olacak. Önemli olan Malatya’ya bazı şeyler kazandırmak. Malatya tabii ki tek başına bir şeyler ifade etmiyor. İlçeleri ve çevre illeri ile beraber bir şeyler ifade ediyor” dedi.
Kanyonu çok beğendiğini kaydeden Bakan Ersoy, “Biliyorsunuz yeni bir yasayı meclisten geçirdik. Sinema destekleme yasası. İçinde bir platform var. Özellikle yabancı film prodüksiyonları ile yapımcılara Türkiye’de film çekilebilecek yerlerin tanıtımını yapıyoruz. Artı Türkiye’de yaptıkları filmlerle ilgili de destek veriyoruz. Bu iki açıdan faydalı oluyor birisi film çekilen ilçeye çok büyük faydası oluyor, bu da bir çeşit turizm ikincisi tabii bölgenin çok iyi tanıtılmasını sağlıyor. Bu vadi bu açıdan çok değerli. Vadi Kapadokya’yı da andırıyor üzerinde biraz çalışacağız” şeklinde konuştu.
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ise, Akçadağ ile ilgili önemli projeleri olduğunu kaydederek, amaçlarının Akçadağ’a hizmet etmek olduğunu kaydetti.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Adayı Selahattin Gürkan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Akçadağ’ı ve Malatya’yı en güzel şekilde kalkındıracaklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde

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