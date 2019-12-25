HABER
  4. Bakan Ersoy "Lüküs Hayat" müzikalini serebral palsili çocuklarla izledi

Bakan Ersoy "Lüküs Hayat" müzikalini serebral palsili çocuklarla izledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 23:16 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy "Lüküs Hayat" müzikalini serebral palsili çocuklarla izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serebral Palsili Çocuklar Derneği üyeleri (SERÇEV) ile "Lüküs Hayat" müzikalini izledi.

Ersoy, Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki müzikali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemal Reşit Rey'in ölümsüz eserini Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularının çok iyi bir performansla sunduğunu belirtti.

"Serebral palsili çocuklarımızın derneği olan SERÇEV ile bu geceyi organize ettik. Açıkçası onların katılımından da çok mutluyuz." diyen Ersoy, bu tarz organizasyonların düzenlenmesi konusunda çaba gösteren derneklere her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, "Onlarla işbirliği içinde birçok aktiviteyi genişleterek toplumda farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eseri, "Çok güzel, çok renkli bir oyun" olarak değerlendiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem kostümleri hem koreografisi hem 15 kişilik orkestrasıyla keyifli geçen bir oyun. İlk kez sergileniyor. Devlet Tiyatrolarının 70'inci yıl dönümüne denk geldi. O açıdan da anlamlı bir akşam oldu. Bütün sanatseverleri de bu oyuna davet ediyoruz. Oyunu beğeni ile izleyeceklerinden eminim."

Müzikali, CHP TBMM Başkanvekili Levent Gök ile davetliler de izledi.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğizKanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Lüküs Hayat SERÇEV

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul için net mesaj: Başlayacak ve bitireceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.