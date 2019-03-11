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Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın. O da bizim zaten en iyi yaptığımız şey. Belirli bir program çerçevesinde tanıtım desteğini vereceğiz. İnşallah burada da turizm ile ilgili gereken altyapıyı hazırlayacağız" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak ve yeni yapılan Kent Müzesi'nin açılışı için Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ersoy, daha sonra, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile görüştü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı ziyaretinde, Malatya'yı yakından tanıma fırsatlarının olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bizden beklentileri olan projeleri inceme fırsatımız oluyor. İncelemeye de devam edeceğiz, teşkilat ziyaretimizden sonra. Başta kültür sanat olmak üzere, hangi faaliyetleri burada geliştirebiliriz, onları tartışıyoruz. Turizm ile ilgili 4- 5 tane proje sunuldu şu ana kadar. Bu projeleri nasıl hayata geçiririz, onu tartışıyoruz. Büyük bir kısmını zaten yapacağız, program dahilinde artıracağız. Biz şehirlerin tanıtımı konusunda gruplar yapıyoruz. Malatya'yı da bu grubun içine dahil edeceğiz. Muhtemelen Güneydoğu grubunun içine dahil edeceğiz. Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya'mızın. O da bizim zaten en iyi yaptığımız şey. Belirli bir program çerçevesinde tanıtım desteğini vereceğiz. İnşallah burada da turizm ile ilgili gereken altyapıyı hazırlayacağız. Gerisini zaten Malatya başaracak. Çalışkan bir belediyesi var Malatya'nın, güzel projeler hazırlamışlar. Mevcut projeleri desteklememiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum." Bakan Ersoy, daha sonra Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan 'Kent Müzesi'nin açılış törenine geçti.

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