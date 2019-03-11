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Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

BAKAN ERSOY: 70 MİLYON TURİST HEDEFLEDİK Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi ile İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)

BAKAN ERSOY: 70 MİLYON TURİST HEDEFLEDİK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi ile İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, İspendere'nin sadece sağlık değil turizm çeşitliliği açısından da oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Biz yeni dönemde turizm hedeflerini büyüttük. 70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Potansiyeli olan her yerin turizmden pay alması gerekiyor ki biz bu rakamları yakalayalım ve geçelim" dedi.
Bakan Ersoy, bir ilin tek başına tanıtımının çok faydalı olmadığını söyleyerek, turizm potansiyeli olan komşu illerle birleştirilip bir paket halinde tanıtımın daha faydalı sonuç vereceğini söyledi. Aslantepe Höyüğü'nün kazılarının tamamlanmasın ve UNESCO geçici miras listesinden kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önem taşıdığını, ifade eden Bakan Ersoy, "Biz bölgelere baktığımız zaman iki noktada ayrıştırıyoruz. Birinci noktası Türkiye için değer olanları ayrı bir önem veriyoruz bir de bölgesel kendisi açısından önemli olanlara ayrı bir önem veriyoruz. Zaten turizmde bir yere gelmek istiyorsanız öncelikli olarak o ilin halkının, belediyesinin, idaresinin istekli olması lazım. Önce siz isteyeceksiniz" diye konuştu.
Turizme sadece arkeoloji ve kültür olarak bakılmaması gerektiğine değinen Ersoy, turizmde kültür, sanat, arkeoloji, deniz, kum, güneş ve gastronomi gibi tüm ögeleri birleştirildiği zaman çok iyi sonuçlar alınacağını ifade etti.
'MÜZE TANITIMINA BAŞLAYACAĞIZ'
Müzelerle ilgili bir çalışmalarının olduğunu hatırlatan Ersoy, "En önemli sıkıntı ziyaretçi sayısı. Yani Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ziyaret programını Avrupa'nın yarısı kadar. Bizim bunlari eşitlememiz gerekiyor. O yüzden Mayıs ayı içerisinde çok ciddi bir şekilde müze tanıtımına başlayacağız. Her bölgenin kendi ön planda olan müzesini, orayı ziyaret eden ziyaretçilere ulaşacak şekilde ciddi bir tanıtımla müze ziyaret oranlarını arttıracağız. Bu hem mevcut turistin memnuniyeti arttıracak hem olası potansiyel tursit artışı sağlayacak. Sosyal medya iletişimi ve dijital medya sayesinde kişiden kişiye çok hızlı bir şekilde iletiliyor" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, katılanlarla müzenin ve geleneksel tıp merkezinin açılışını yaptı.
Bakan Ersoy açılışın ardından tarihi ve turistik öneme sahip Aslantepe Höyüğü ve Levent Vadisi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)Bakan Ersoy: Malatya'ya tanıtım desteği vereceğiz (2)

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