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Bakan Ersoy: "Maraş için gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız" dedi.KKTC’nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı.Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.Bakan Ersoy’a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.KKTC’nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs’ın girilmeyen bölgesi olan kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız" dedi.
KKTC’nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı.
Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.
Bakan Ersoy’a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
KKTC’nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs’ın girilmeyen bölgesi olan kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.

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