Bakan Ersoy: Mardin'de doluluğu 12 aya yaymalıyız

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu gezisine çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'dan sonra geldiği Mardin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait inanç merkezleri ile tarihi mekanları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Bakanı Ersoy, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu belirterek, "Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım" dedi.
Bölge gezisi kapsamında Mardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak beraberindeki Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir cafede kahvaltı yaptı. Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, burada yetkililerden bilgi aldı. Müzenin arkeopark alanında çocuklarla birlikte sembolik kazı çalışması yapan Bakan Ersoy, çocuklarla sikke basarak kumaşa baskı boya yaptı. Daha sonra Ulu Cami'ye geçen Bakan Ersoy, güzergahtaki esnafla sohbet etti. Tarihi Ulu Cami'de İl Müftüsü İsmail Çiçek'ten cami hakkında bilgi alan Ersoy, buradan Süryani cemaatine hizmet veren 3 bin yıllık Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırdaki turistlerle sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Manastır hakkında Saliba Özmen'den bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra manastırı gezdi.
'TURİZMİ 12 AYA YAYMAMIZ LAZIM'
Ardından Dara antik kentine geçen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı kısa açıklamada, Mardin'in tarihi geçmişine dikkat çekerek, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu söyledi. Mardin'in doğal ve arkeolojik yapısına paha biçilemeyeceğini belirten Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin, turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız" dedi.
Bakan Ersoy'un Kızıltepe ilçesinde bir düğüne katıldıktan sonra Şanlıurfa'ya geçeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı
İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum