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Bakan Ersoy, Mardin'de tarihi yerleri gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız"

MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve beraberindeki heyetle Cumhuriyet Meydanı'ndaki restoranda kahvaltıda bir araya geldi.

Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, Müze Müdürü Nihat Erdoğan'dan bilgi aldı. Müzede, sembolik olarak kazı çalışması yapılan Arkeopark'ta çocuklarla sikke basan Ersoy, kumaşa baskı boya yaptı.

Ulu Cami'de incelemelerde bulunan Ersoy, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Milletvekili Dinçel'den cami hakkında bilgi aldıktan sonra Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Burada, Diyarbakır Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırı gezdi.

Dara Antik Kenti'ni de ziyaret eden Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Anadolu'nun da Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu, kente doğal ve arkeolojik yapısıyla paha biçilemeyeceğini kaydetti.

Öncelikle bir planlama yapacaklarını, tarihi varlıkları koruyacak gelişim projesi hazırlayacaklarını ve projeyi çok kısa bir zamanda da hayata geçireceklerini anlatan Ersoy, 2019 yılı itibarıyla da neler yaptıklarını yavaş yavaş kamuoyuna göstereceklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız." diye konuştu.

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