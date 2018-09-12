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Bakan Ersoy, medya temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yaptığımız detaylı faaliyetlerle ilgili düzenli bilgilendirme toplantıları yapacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Ersoy, bu buluşmanın bir tanışma toplantısı olduğunu ifade etti.

Ersoy, "Daha sonra ilerleyen tarihlerde, ekim ayı itibarıyla yaptığımız detaylı faaliyetlerle ilgili düzenli bilgilendirme toplantıları da yapacağız." şeklinde konuştu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Buluşma gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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