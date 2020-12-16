HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

16.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından ‘minyatür’ bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, minyatür sanatının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler" ifadesini kullandı.

2

Türkiye'nin moderatörlüğünde Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortak dosyası olarak 2019 yılının mart ayında UNESCO'ya gönderilen minyatür sanatının dünya mirası olduğunu belirten Aksoy, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye ilk 5'te! Kültürel zenginliğimiz UNESCO listelerindeTürkiye ilk 5'te! Kültürel zenginliğimiz UNESCO listelerinde

3
UNESCO'ya ortak dosya olarak sundukları minyatür sanatını sürecin başından itibaren büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirten Bakan Ersoy, bu sanatın sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı. Ersoy, minyatürün insanlığın ortak mirası olarak ilan edilmesini sağlamış olmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını da kaydetti.
Azerbaycan, İran ve Özbekistan tarafından büyük bir heyecanla beklenen karar, taraflarca da büyük bir sevinçle karşılandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atmıştı, serbest bırakıldıİçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atmıştı, serbest bırakıldı
KYK borcu faizleri siliniyor mu?KYK borcu faizleri siliniyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Haber Global'de flaş ayrılık! Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel istifa etti

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava açıldı

Prof. Dr. İbrahim Benter'den canlı yayında çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atmıştı, serbest bırakıldı

İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Ayda'ya süpriz doğum günü

Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da 425 litre sahte içki ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.