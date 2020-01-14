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  4. Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu (AKTÜEL)

Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu (AKTÜEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gelen turist sayısının artmasıyla müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gelen turist sayısının artmasıyla müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu. 2019 yılında bu konuda bir rekor kırdık" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Uluslararası Müzede Selfie Etkinliği'ne katıldı. Ersoy, Bakanlık tarafından düzenlenen etkinliğe bu sene bir farklılık getirildiğini belirterek, "En iyi selfie çeken bir misafirimize yabancıysa bir opera bileti, yerliyse de bir müze kartı hediye edeceğiz" dedi. Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim sistemlerinin de çok değiştiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:
"Biz de artık tanıtımlarda hem turizm açısından hem kültürümüzün tanıtımında bunlara ağırlık veriyoruz. Bu anlamda da en önemli şey sosyal medyayı kullanmak. Sosyal medyanın en etkin kullanıcıları da aslında bireyler ve onların kendi paylaşım ve deneyimleri. Bu bağlamda müzede selfie, dünya için yapılmış bir çalışma. Hem müzenin farkındalığını hem de tanıtımını sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de bu çok etkili ve popüler olmaya başladı."
'ZİYARETÇİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞLAR OLDU'
Türkiye'deki müzelerin hem sayısının hem de ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Özellikle gelen toplam turist sayısının artmasıyla müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu. 2019 yılında bu konuda bir rekor kırdık. 30 milyondan fazla ziyaretçi geçtiğimiz sene ilk kez müzeleri ziyaret etti. Hem Türk hem de yabancı ziyaretçi sayılarında ciddi artış var. Özellikle Türk misafirlerin daha çok müze ziyaret etmesi için müze kartın popülaritesi ve bilincinin artması için çalışıyoruz. Burada özel bir uygulama yapıyoruz ve bunun geçen sene fiyatını sabitledik. 70 lira bir kere ücret ödüyorsunuz ve 1 yıl boyunca 300'den fazla müze ve ören yerini sınırsız giriş hakkı elde ediyorsunuz. Ve 1 Ocak'tan itibaren ona bir yenilik daha kattık. Bunun sonucunda milli sarayları da müze kartlara dahil ettik. Bunun da hem ziyaretçi sayısını hem de müze karta olan ilgiyi artıracağını düşünüyoruz. Önemli olan Türk misafirlerin sabit bir ücretle yıl boyunca alışveriş merkezleri dışında müze ziyaretleri yapmalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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