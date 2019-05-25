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Bakan Ersoy, Necip Fazıl'ı andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Necip Fazıl Kısakürek kendisi olmaktan hiç vazgeçmemiş, yokluk da yorgunluk da onu davasından döndürememiştir" - "Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Necip Fazıl Kısakürek kendisi olmaktan hiç vazgeçmemiş, yokluk da yorgunluk da onu davasından döndürememiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'in'in 36'ncı ölüm yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında düşünce dünyasının liderlerinin, savundukları fikir ve kavramlardan çok onu nasıl savunduklarıyla rehber olduğunu belirten Ersoy, "Ne kadar ilham verici, ne kadar ufuk açıcı olsa da söylem eylemle bir olmadıktan sonra ne o fikre saygı kalır ne onu savunan insanlara. Koşullar ne olursa olsun inandığı gibi yaşayan insanlar ise adları ve fikirleriyle baki kalırlar bu dünyada." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'in kendisi olmaktan hiç vazgeçmediğini, yokluğun da yorgunluğun da onu davasından döndüremediğini vurgulayarak, Kısakürek'in milli ve manevi değerlerinin üzerinde doğrulduğunu, bilgiye yöneldiğini, bilgiyle bir olduktan sonra ise fikir ürettiğini ifade etti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Ondan dolayıdır ki kendi zamanının gençlerine ve gelecek nesillere seslenirken 'düşün' diye başlamış, 'düşün' diye devam etmiş ve 'düşün' diyerek sözlerini nihayete erdirmiştir.

Şiirleri, öyküleri, piyesleri, incelemeleri… İster bir cümle olsun, ister bir dize; fikirlerindeki güç, ifadelerindeki zarafet Kısakürek’in düşünce dünyasındaki zenginliği ortaya koymaktadır. Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir.

Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Necip Fazıl Kısakürek

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