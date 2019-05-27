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Bakan Ersoy ney dinleyip balıklara yem verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plato içerisinde bir neyzenin üflediği neyi dinleyip balıklara yem verdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.

Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plato içerisinde bir neyzenin üflediği neyi dinleyip balıklara yem verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti. Plato içerisindeki bir iş yerine giren Bakan Ersoy, neyzenin üflediği neyi dinledi. Bir süre burada oturan Bakan Ersoy, daha sonra ise platoyu gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bahattin Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti. Balıklara yem de atan Ersoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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