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Bakan Ersoy: Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Zira yabancı bir ülkede, ana dillerini kullanma becerilerini kaybetmeye başlayan ya da çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme, gerçek başarı olmayacaktır" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü 10'uncu İstişare ve Eğitim Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetim anlayışının değiştiğini, devlet işleyişinde önemli hıza kavuşulduğunu söyledi. Ersoy, tüm devlet kurumlarında olduğu gibi bakanlık ile bağlı kurumlarda da bu yeni sürece uygun yapılanmaya gidildiğini ve çalışmaların bu doğrultuda yürütülmeye başlandığını belirtti. 'YETERLİ, DİYE BİR KELİME YOK' Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla dünya ile rekabet edebilecek değişim ve dönüşümü hep beraber gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yunus Emre Enstitüsü de bunun önemli bir parçasıdır. Gönül coğrafyamızda bulunan 6,5 milyon yakın vatandaşımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız. Milletimiz sizlerden Türk kültür ve sanatının her bir parçasını, tarihi değerlerimizi büyük bir titizlik ve itinayla dünyayla paylaşmanızı bekliyor. Çünkü algı bilgi ile şekillenir, siz de bu bilginin önemli bir kaynağısınız. Kuruluşumuzdan bugüne 150 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiniz. 140 farklı ülkeden 4 bine yakın öğrenciye Türkiye'de Türkçe öğrenme imkânı sundunuz. Türkçe'nin ilk ve orta eğitim kurumlarında resmi müfredat dahilinde okutulması için 'Tercihim Türkçe Projesi'ni başlattınız. Bunlar büyük başarılar ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışıyorsak 'yeterli' diye bir kelime olmadığını hepimiz biliyoruz. Birlikte daha çok çabalayacak ve her zaman daha fazlası için hep beraber çalışacağız.'' 'REHAVETE DÜŞMEYECEĞİZ' Bakan Ersoy, önceliklerinin gurbetçi vatandaşlar olduğunu belirterek, ''Zira yabancı bir ülkede ana dillerini kullanma becerilerini kaybetmeye başlayan ya da çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek bir ilerleme gerçek bir başarı olmayacaktır. Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz. Memnuniyetle belirtiyorum ki her türlü etkinliğiniz için gerekli olan materyal bugüne kadar karşılandı bundan sonra da karşılanmaya devam edecek. Biliyorum ki her yıl binin üzerinde kültür ve sanat faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz. 100 Türkiye Kütüphanesi, Osmanlı el yazmaları, Türk filmleri haftası, çocuk festivali gibi büyük projelere imza attınız. Ancak bu noktada da bir rehavete düşmeyeceğiz. Daha yoğun ilgi çekme için daha fazla ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Programın ardından Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri ve Bakan Ersoy, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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