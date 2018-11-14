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Bakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısının hızla yükseldiğine dikkati çekerek, "Hızlı bir şekilde turizm bölgelerimizde altyapı sorununu veya oluşabilecek potansiyel sorunları çözmek istiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısının hızla yükseldiğine dikkati çekerek, "Hızlı bir şekilde turizm bölgelerimizde altyapı sorununu veya oluşabilecek potansiyel sorunları çözmek istiyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Programı kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından Kemer ilçesinde incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi idaresindeki 2 arıtma tesisini gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Ardından ilçedeki otelde Kemerli turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, onların sorularını yanıtladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel de katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, turizmin hızlı geliştiğini söyledi. Turist sayısının da hızla yükseldiğini belirten Ersoy, öncesinde oluşabilecek potansiyel duruma karşı önlem alınması gerektiğini aktardı.
'YENİ SEZONA KADAR YATIRIMLARI SONUÇLANDIRACAĞIZ'
Bakanlığın katkı ve koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği projelere destek olmak amacıyla incelemelerde bulunduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Sezonun yavaşladığı bu dönemde bölge yatırımcılarıyla görüşerek, onların katkılarını aldık. Hızlı bir şekilde turizm bölgelerimizde altyapı sorununu veya oluşabilecek potansiyelleri çözmek için rutin ziyaretimizi yaptık. Yeni sezona kadar bölgedeki yatırımları sonuçlandıracağız" diye konuştu.
ARITMALARIN KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Turizmcilerin, arıtmaların kapasitesinin artırılmasını istediğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, buna yönelik yatırım programlarını oluşturduklarını belirterek, "Yatırımlarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Arıtmaların kapasiteleri artıracağız" dedi.

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Bakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruzBakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruzBakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruzBakan Ersoy: Potansiyel sorunları çözmek istiyoruz

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