Bakan Ersoy, Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni pazarlara yönelik çok sayıda programımız var. Bu tür programları kullanıyoruz ve aynı zamanda sponsor oluyoruz. Bursa'yı mutlaka kış mevsiminde ziyaret etmelisiniz. Uludağ Türkiye'nin en iyi turizm merkezlerinden biridir." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, turizm acenteleri temsilcileriyle istişare toplantısında buluşan Ersoy, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı.

Programa katılan yabancı misafirler dolayısıyla konuşmasını İngilizce yapan Ersoy, Bursa'nın çok güzel turizm projelerinin olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, kentin turizmiyle ilgili projeleri incelediğini ve yatırım yapılması kararını aldıklarını belirterek, "Biz, aynı zamanda İznik'in çok özel bir yer olduğunu biliyoruz. Bursa'nın çok iyi bir turizm potansiyeli söz konusu. Tüm bu projelere konsantre olacağız. Sizi burada görmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz." diye konuştu.

Bakanlık olarak yabancı ülkelerin, hem bakanlıkları hem de firmalarıyla iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu: