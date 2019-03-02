Bakan Ersoy, Rumelili göçmenlerle buluştu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balkan coğrafyasının kaderinin Balkan ülkelerinin kendi ellerinde olmasının, en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye, Balkanlar'da ortaya çıkacak bunalımların kendisini ve tüm dünyayı etkileyebileceğinin bilincinde olarak, bölgeye yönelik elinden gelen tüm yardımı yapmaktadır" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğinde 'Büyük Rumeli Buluşması' programı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve davetliler katıldı. Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya tarihinde çok önemli olaylara sahne olan bir bölgenin insanlarını bir araya getirebilmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın geleceğini şekillendiren Balkan Savaşları, millet olarak yaşadığımız en büyük dramlardan biridir. Tıpkı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da Balkanlardan gelen insanların fikren ve bedenen muazzam emekleri olmuştur. Rumeli kökenli vatandaşlarımız, halklar arasındaki çatışmaların ne tür acı olaylara sebebiyet verdiğini gören bir kuşağın devamı oldukları için öyle sanıyorum ki Türkiye'nin Balkan barışına yönelik politikalarının da en büyük destekçisidirler" dedi.