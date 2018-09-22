Bakan Ersoy Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa buluşmaları kapsamında düzenlenen "Kültür Gecesi"ne katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı toplantı, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanı ve ilgililerin katılımıyla devam ediyor.

Program kapsamında, bir süre önce restorasyonu tamamlanan ve tarım müzesine dönüştürülmesine karar verilen Bozova ilçesindeki tarihi Çarmelik Kervansarayı'nda "Kültür Gecesi" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı programda konuşan TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 460 belediyenin üye olduğu birliğin tarihi şehirlerden oluştuğunu hatırlattı.

Çiftçi, ülkenin tarihi yerlerini geleceğe taşıma adına çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının aslında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu tüm tarihi ve kültür birikimlerini restore etme noktasında yardımcı olma, yerelde belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bu restorasyonu koruma anlayışını, tarihini, kültürünü şehirlerde yaşatma ve geleceğe taşıma açısında büyük hizmetlere imza atıyor. Bizler de Anadolu'yu karış karış gezerek tarihi il ve ilçelere giderek orada bölge toplantılarımızı, alan incelemelerini yaparak elimizden geldiğince şu güzel tarihi şehirlerimize hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekiplerinin sahne aldığı etkinlikte, konuklara yöresel yemekler ikram edildi.

