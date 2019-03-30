Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda ön plana çıkarak, bunu doğasıyla birleştirdiği zaman güzel bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam ile birlikte Ankara'nın da turizm gelirlerini dolaylı bir şekilde artmış olacağız." dedi.

Bakan Ersoy, AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, teşkilat mensuplarınca düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'dan ilçe hakkında bilgi alan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, turizm gelirlerini 81 ile yaymak için çalışma başlattıklarını, Kızılcahamam'ın Ankara açısından önemli bir nokta olduğunu söyledi.

"Kızılcahamam'ın kendine has değerleri var. O değerleri ön plana çıkararak, turizmi nasıl artırırız, turizmden aldığımız gelirleri nasıl artırırız, onunla ilgili çalışma yapıyoruz." diyen Ersoy, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ile konuya ilişkin toplantı yaptıklarını belirtti.