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Bakan Ersoy, Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.

Bakan Ersoy, Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı

Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.
AK Parti seçim koordinasyon merkezi önünden başlayan Sevgi Yürüyüşü'ne, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile çok sayıda partili katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil dağıtan Bakan Ersoy, Kızılcahamam'ın Ankara açısından önemli bir nokta olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Kızılcahamam'ın kendisine has değerleri var. O değerleri ön plana çıkarmak, turizmden aldığı gelirleri artırmak için bir çalışma yapıyoruz. Belediye başkan adayı Süleyman Acar ile de bir toplantı yaptık, projelerini bana anlattı. Yapılamayacak bir proje yok, çabuk ve kolay bir şekilde yapabileceğimiz projeler, el birliği ile yapabiliriz" dedi. Bakan Ersoy, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

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Bakan Ersoy, Sevgi Yürüyüşü'ne katıldıBakan Ersoy, Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı

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