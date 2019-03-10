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Bakan Ersoy Şile'de turizm işletme sahipleriyle bir araya geldi 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şile'de seçim çalışmalarında bulundu.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şile'de seçim çalışmalarında bulundu. Bakan Ersoy ilk olarak Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu tarafından karşılanan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, partililere kısa bir konuşma yaptı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ardından, Şile Yeryüzü pazarını ziyarete ederek tezgahlardaki ürünlerden satın aldı. Bakan Ersoy'a Şile Kestane balı hediye edildi. Doğal ürünler pazarında üreticilerden bilgiler alan Bakan Ersoy, fırında köy ekmeği pişirenleri görünce küreği eline alarak fırından ekmek çıkardı.

Üsküdar Caddesi üzerinden yürüyerek Şile Belediye Başkanlık makamına geçen Bakan Ersoy, yolda vatandaşlarla sohbet etti.

Şile Bezi Modelleme ve üretim merkezini de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada yetkililerden Şile Bezi Modelleri ve bezin üretimi, dokuma tekniği hakkında bilgiler aldı.

"ŞİLE ASLINDA TAM BİR TURİZM KASABASI"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, son olarak ilçede hizmet veren turizm işletmecileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy Buradaki konuşmasında, "Şile aslında tam bir turizm kasabası son derece keyifli bir ortama sahip. Şile için çok önemli projeler var. Geliştirilen projelerin çoğunluğunu Bakanlık olarak destekleyeceğiz. En önemli şeyin Şile'de butik turizmin yaygınlaştırılması, hem tabana yayılmış olması hem de herkesin turizmden bir pay almasını sağlayacak. Farklı konseptler, bireysel konseptler olacak, ticari cazibesini artıracak farklı ve bireysel konseptler. Keyifli bir şehir planlamasıyla sezonu uzatmak mümkün. Örnekleri var mı var, Alaçatı gibi bir çok örnek vermek mümkün." dedi.

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