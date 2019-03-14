Bakan Ersoy, Sinema Müzesini ve Artweeks Akaretler etkinliğini gezdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kendi mülkiyetimizde olan binaları, amacına uygun bir şekilde restore edip kültür ve sanat için kullanılmasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Beyoğlu'ndaki Atlas Pasajı'nda kurulacak Sinama Müzesi'ni ve "Artweeks @Akaretler" etkinliğindeki sergileri ziyaret etti.

Sinema Müzesi için pasajın bulunduğu binada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, restorasyon çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kendi mülkiyetimizde olan binaları, amacına uygun bir şekilde restore edip kültür ve sanat için kullanılmasını sağlayacağız. Bizim birinci amacımız bu."

- "İstanbul'a ve Türkiye'ye keyifli bir müze hediye edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ise "Türkiye'nin belki de bu alandaki ilk ve en önemli müzesi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Sinema Müzesi olarak restore edilen 4 katlı tarihi yapının belleği olan bir bina olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yaşayan, eğlendiren, ağırlayan müze konsepti çerçevesinde bu müzeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.