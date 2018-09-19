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Bakan Ersoy, sinemacılarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve bazı yapımcıların bir araya geldiği toplantıda, sektörün sorunları ve çözüm yolları konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve bazı yapımcılarla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Bugün İstanbul'da sinemamızın, sahne dünyamızın önemli ve renkli isimleri Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, tanınmış yapımcılarımız Necati Akpınar, Timur Savcı ve Muzaffer Yıldırım ile bir araya gelip 'sinemamızı nasıl daha iyiye, güzele taşırız'ı konuştuk. Sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdık. Konular ciddiydi ama çok keyifli bir sohbet oldu." ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sinema şahan gökbakar toplantı

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