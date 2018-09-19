Bakan Ersoy, sinemacılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve bazı yapımcılarla bir araya geldi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Bugün İstanbul'da sinemamızın, sahne dünyamızın önemli ve renkli isimleri Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, tanınmış yapımcılarımız Necati Akpınar, Timur Savcı ve Muzaffer Yıldırım ile bir araya gelip 'sinemamızı nasıl daha iyiye, güzele taşırız'ı konuştuk. Sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdık. Konular ciddiydi ama çok keyifli bir sohbet oldu." ifadelerini kullandı.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum