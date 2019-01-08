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Bakan Ersoy: Sinemada hasılat sıkıntısını yazılım ile çözüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema sektöründe hasılat paylaşımı konusundaki sıkıntıyı yazılım ile çözeceklerini belirterek, "Bu yazılım e-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülmesini sağlayacak bir uygulama.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema sektöründe hasılat paylaşımı konusundaki sıkıntıyı yazılım ile çözeceklerini belirterek, "Bu yazılım e-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülmesini sağlayacak bir uygulama. Herkes kendi filimi ile ilgili salondaki anlık seyirci sayısını, hasılat gelirlerini görebilecek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sinema sektörü ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"Tartışılan konu sağlıklı bir konu. 14 yıldır çıkmayan bir yasamız vardı. Bakanlığımızdan itibaren bu yasa üzerine çalıştık. Yasanın paydaşları ile çok yoğun toplantılar yaptık. 12 kez toplandık. Önümüzdeki haftalarda sıkıntı kalmayacak. Asıl sıkıntı yapımcılar ve sinema salonları ile ilgili konu. Amacımız; hasılatın şeffaf bir şekilde paylaşımını sağlamak. Paylaşım üzerinden bir sıkıntı vardı. Kimsenin kafası karışmayacak şekilde paylaşımın tespit edilmesi gerekir. Bununla ilgili bir yazılımı devreye sokuyoruz. Bu yazılım e- biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bir uygulama olacak. Herkes kendi filimi ile ilgili salondaki anlık seyirci sayısını, hasılat gelirlerini görebilecek. Herkes kendi filimleri ile ilgili gelirleri kayıt altına alabilecek. Kayıt dışı olan biletler var, onu da kayıt altına alacağız. İkinci nokta. Vergiler çıktıktan sonra biletteki hasılatın paylaşımı. Adı konmayan bir uygulama vardı. Biz bunun adının konulmasını sağlayacağız."
Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, yarın Meclis’te görüşmelerine başlanacak olan yasa teklifi ile ilgili bakanlık olarak görüşlerini bildirdiklerini, komisyonun davet etmesi üzerine toplantıya katılacaklarını da hatırlattı.

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