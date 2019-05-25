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Bakan Ersoy, "Söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle anıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şiirleri, öyküleri, piyesleri, incelemeleri, ister bir cümle olsun, ister bir dize; fikirlerindeki güç, ifadelerindeki zarafet Kısakürek’in düşünce dünyasındaki zenginliği ortaya koymaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şiirleri, öyküleri, piyesleri, incelemeleri, ister bir cümle olsun, ister bir dize; fikirlerindeki güç, ifadelerindeki zarafet Kısakürek’in düşünce dünyasındaki zenginliği ortaya koymaktadır. Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir. Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy’un mesajı şu şekilde:
“Düşünce dünyamızın liderleri, savundukları fikir ve kavramlardan çok onu nasıl savunduklarıyla rehberimiz olmuşlardır. Ne kadar ilham verici, ne kadar ufuk açıcı olsa da söylem eylemle bir olmadıktan sonra ne o fikre saygı kalır ne onu savunan insanlara. Koşullar ne olursa olsun inandığı gibi yaşayan insanlar ise adları ve fikirleriyle baki kalırlar bu dünyada. Necip Fazıl Kısakürek kendisi olmaktan hiç vazgeçmemiş, yokluk da yorgunluk da onu davasından döndürememiştir. Milli ve manevi değerlerinin üzerinde doğrulmuş, bilgiye yönelmiş, bilgiyle bir olduktan sonra ise fikir üretmiştir. Ondan dolayıdır ki kendi zamanının gençlerine ve gelecek nesillere seslenirken “düşün” diye başlamış, “düşün” diye devam etmiş ve “düşün” diyerek sözlerini nihayete erdirmiştir. Şiirleri, öyküleri, piyesleri, incelemeleri, ister bir cümle olsun, ister bir dize; fikirlerindeki güç, ifadelerindeki zarafet Kısakürek’in düşünce dünyasındaki zenginliği ortaya koymaktadır. Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir. Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

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