HABER

Bakan Ersoy: “Su-35 çok etkileyici”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı’nda ikinci gününde devam eden TEKNOFEST’i ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı’nda ikinci gününde devam eden TEKNOFEST’i ziyaret etti. Alanda gösterileri izleyen Bakan Ersoy, “Solotürk’ü daha önce de izleme şansım oldu, Su-35 çok etkileyici, çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur, bir üst modeli daha yapılmış onu da inşallah getirirler görme şansımız olur” dedi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün başladı. Festivalin ikinci gününde binlerce kişi alanı ziyaret etmeye devam ediyor. Alanda birbirinden dikkat çekici hava araçları sergilenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı standı da ziyaretçilerini ağırlıyor. Stantta UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki kültürel değerler sergilenirken geleneksel el sanatlarından hüsn-i hat, ebru ve çini ustaları ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş imkanı sağlayan müze kartın da tanıtıldığı çadırda isteyenlere kart da basılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ettiği festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Su-35 oldukça etkileyici, çok farklı manevra yetenekleri var"
Türkiye’nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirilebileceğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Açıkçası beni çok etkileyen küçük yaştaki öğrencilerimizi keyifle dolaşırken görmek. Herkesin bildiği gibi teknolojide ileri değilseniz yeni dünya yeriniz yok. Öğrencilerimize küçük yaştan teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında da TEKNOFEST gibi organizasyonların çok büyük önemi var. Emeği geçen herkese başta Selçuk Bayraktar olmak üzere teşekkür ediyorum. Organizasyonun uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. Solotürk’ü daha önce de izleme şansım oldu, Su-35 oldukça etkileyici, çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye’nin de bu tarz uçakları olur. Alışılagelmiş uçaklardan değil, onun bir üst modeli daha yapılmış onu da inşallah getirirler görme şansımız olur ama çok etkileyici” ifadelerini kullandı.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeliAnne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli
Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyorOruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.