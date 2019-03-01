Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekipler tarafından 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs Müzeler Haftası’nda yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy’un açıklaması en çok Maçka esnafını sevindirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 18 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacağını duyurması, esnafı sevindirdi. Esnaf, her yıl binlerce turisti ağırlayan manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.

'İŞLERDE PATLAMA BEKLİYORUZ'

Altındere Vadisi Tabiat Parkı içerisinde restoran işletmecisi olan Şenol Aktürk, manastırın ziyarete açılmasının, bölge esnafına çok fayda sağlayacağını dile getirdi. Aktürk, “İşlerimiz yüzde 65-70 oranında düştü. Gelen Sümela Manastırı’na geliyor, müşterilerle sürekli problem yaşıyoruz, 'Burası neden kapalı' diyorlar. Sümela Manastırı’nın açılmasının bize çok büyük faydası olacak. Buraya gelen turistler sadece Sümela Manastırı’na girmek istiyor. Buraya kadar geldik yanına bile çıkamıyoruz diyorlar” diye konuştu. Esnaf İrem Altıntaş da “Sümela Manastırı açık olduğu zaman işlerimiz daha güzeldi, daha çok turist geliyordu. Şu anda müşterilerimiz azaldı. Eğer açılırsa işlerimizde bir patlama bekliyoruz. Daha iyi satış yapabilmemizi, daha iyi kazanç yapmamızı sağlar. Turistler de merakla açılmasını bekliyordu, şimdi geleceklerini düşünüyorum” dedi. Samet Toprak adlı esnaf ise şunları söyledi:

"Manastır açıkken, ilçe epey kalabalıktı, esnafın yüzü gülüyordu. Kapandıktan sonra Maçka boş kaldı. 'Mayıs 18’de ilk etap açılacak' diye duyduk, açıldıktan sonra Maçka’da bir hareketlilik olacaktır. Yaz kış fark etmeden burası dolacaktır, bu da esnafın yüzünü güldürecektir."