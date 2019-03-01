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Bakan Ersoy Sümala'yı duyurdu, esnafın yüzü güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 18 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacağını duyurması, esnafı sevindirdi. Esnaf,  her yıl binlerce turisti ağırlayan manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün 18 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılacağını duyurması, esnafı sevindirdi. Esnaf, her yıl binlerce turisti ağırlayan manastırın yeniden ziyarete açılmasıyla ilçe ekonomisinin canlanacağını, bölgedeki turist sayısında da patlama yaşanacağını söyledi.

BAKAN AÇIKLADI, ESNAF SEVİNDİ

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekipler tarafından 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Sümela Manastırı’nın ilk bölümünün 18 Mayıs Müzeler Haftası’nda yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Bakan Ersoy’un açıklaması en çok Maçka esnafını sevindirdi.

'İŞLERDE PATLAMA BEKLİYORUZ'

Altındere Vadisi Tabiat Parkı içerisinde restoran işletmecisi olan Şenol Aktürk, manastırın ziyarete açılmasının, bölge esnafına çok fayda sağlayacağını dile getirdi. Aktürk, “İşlerimiz yüzde 65-70 oranında düştü. Gelen Sümela Manastırı’na geliyor, müşterilerle sürekli problem yaşıyoruz, 'Burası neden kapalı' diyorlar. Sümela Manastırı’nın açılmasının bize çok büyük faydası olacak. Buraya gelen turistler sadece Sümela Manastırı’na girmek istiyor. Buraya kadar geldik yanına bile çıkamıyoruz diyorlar” diye konuştu. Esnaf İrem Altıntaş da “Sümela Manastırı açık olduğu zaman işlerimiz daha güzeldi, daha çok turist geliyordu. Şu anda müşterilerimiz azaldı. Eğer açılırsa işlerimizde bir patlama bekliyoruz. Daha iyi satış yapabilmemizi, daha iyi kazanç yapmamızı sağlar. Turistler de merakla açılmasını bekliyordu, şimdi geleceklerini düşünüyorum” dedi. Samet Toprak adlı esnaf ise şunları söyledi:

"Manastır açıkken, ilçe epey kalabalıktı, esnafın yüzü gülüyordu. Kapandıktan sonra Maçka boş kaldı. 'Mayıs 18’de ilk etap açılacak' diye duyduk, açıldıktan sonra Maçka’da bir hareketlilik olacaktır. Yaz kış fark etmeden burası dolacaktır, bu da esnafın yüzünü güldürecektir."

BAŞKAN: TURİST PATLAMASI YAŞANACAK

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da, Bakan Ersoy’un açıklamasının ilçe halkı ve esnaf için sevindirici bir haber olduğunu vurgulayarak, "18 Mayıs Müzeler Günü, Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü hizmete açılacak olması hem ilçemiz hem esnafımız için sevindirici bir haber. Bölgemiz turizmi için önemli bir yeri olan Sümela Manastırı tamamen açıldığında ise Trabzon’da özellikle ilçemiz Maçka’da turist patlaması yaşanacaktır. İlçe halkım adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak herkese teşekkür ederiz" dedi.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ’Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

AKTÜEL VE ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/MAÇKA (Trabzon),(DHA) -

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