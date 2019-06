Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok kısa süre içinde Müze Kart'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacaklarını belirterek, "Böylelikle hem İstanbullunun hem tüm Türk vatandaşlarının çok ucuz ve avantajlı şekilde, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinden değil İBB müzelerinden de aynı şartlarda yararlanmasını sağlayacağız." dedi.

İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından Tekfur Sarayı Müzesi'nde düzenlenen İstanbul Craft Week'i ziyaret eden Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB'nin koordineli çalışmasının sonuç almak açısından önemli olduğunu söyledi.

İBB ile iş birliğinden memnun olduklarını anlatan Ersoy, "Bunu geliştirmek ve desteklemek istiyoruz. Sadece bakanlığın açtığı müzeler için değil. İstanbul'un her yeri doğal müze biliyorsunuz. Açık hava müzesi aynı zamanda. Her yerinden tarih, her yerinden eser fışkırıyor. Bunların tabii müzelerde sergilenmesi ve bu yatırımların yapılması çok önemli." diye konuştu.