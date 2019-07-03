Bakan Ersoy: Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde, müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 243'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan davetlileri, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovoiner ve eşi Laura Hovoiner karşıladı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bazı milletvekilleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve DHA Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda saygı duruşunda bulunulduktan sonra ABD ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Burada konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile de 1927 yılında başladığını ifade etti.