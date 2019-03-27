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Bakan Ersoy: “Turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyona taşıdık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin her tarafının, turizmden pay alması gerektiğine kaydederek, “Turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyona taşıdık.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin her tarafının, turizmden pay alması gerektiğine kaydederek, “Turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyona taşıdık. Bunu da başarabilmek için öncelikli olarak mevcut turizm alanlarımızda, sezonun 12 aya nasıl yayılacağı, nasıl genişletileceği önemli. Sonrasında tabii mevcut klasik alanlarımızın dışında 81 vilayete turizmi yaymamız gerekiyor” dedi.
Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Pamukkale ilçesindeki bir otelde turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Solan, AK Parti Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesi ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Pamukkale’nin Denizli ve Türkiye için önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin en önemli turizm yüzlerinden biri olduğunu anımsattı. Bakan Ersoy, “Bakanlık olarak öncelikli görevimiz, Pamukkale ile Denizli’nin turizmdeki değerini artırmak” dedi.

“Pamukkale’yi daha fazla ön plana çıkarmalıyız”
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Türkiye’deki turizm hedeflerini büyüttüklerini anımsatan Bakan Ersoy, “Bu bağlamda da ciddi oranda turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyona taşıdık. Bunu da başarabilmek için öncelikli olarak mevcut turizm alanlarımızda, yani klasik turizm bölgelerimizde, sezonun 12 aya nasıl yayılacağı, nasıl genişletileceği önemli. Sonrasında tabii mevcut klasik alanlarımızın dışında 81 vilayete turizmi yaymamız gerekiyor. Türkiye’nin her tarafının, her noktasının turizmden pay alması gerekiyor. Turizm gelirlerini artırmak için nitelikli turistin nasıl getirileceği ve konaklama dışı harcamanın nasıl artırılacağına odaklanılması gerekiyor. Sadece lüks otellerle veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlere olan ilgiyi artıracak organizasyonları çoğaltmamız gerekiyor. Pamukkale’yi daha fazla ön plana çıkarmalıyız. Bu sadece Pamukkale ile sınırlı kalmamalı, Denizli’yi diğer turistik özellikleriyle de ön plana çıkan, turizmde geliri en yüksek olan şehirlerden biri haline getirmeliyiz” diye konuştu.
Toplantının açılışı konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.

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