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Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

'STRATONİKEİA ANTİK KENTİ, İKİNCİ EFES OLABİLİR' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak kabul edilen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi.

Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)

'STRATONİKEİA ANTİK KENTİ, İKİNCİ EFES OLABİLİR'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak kabul edilen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bakan Ersoy, burada Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, AK Parti Yatağan Belediye Başkan Adayı Mustafa Toksöz tarafından karşılandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten antik kent ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Ersoy, gezisinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stratonikeia'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı çalışmalarının yıl boyunca süreceği arkeolojik alanlardan biri olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle dedi:
"3 bin 500 yıllık bir tarihi var ama önemli olan tarihi değil. Tarihin her döneminden izler görme şansı buluyorsunuz burada. Bir yerde M.Ö. 1500'ü görebilirken bir yanda M.S. 1000'i görebiliyorsunuz. O nedenle Stratonikeia çok önemli bir şehir. Desteklediğimiz kazı başkanlıklarını sık sıkı ziyaret edeceğiz. Acil başka ihtiyaçları da var. Biraz daha destek olma kararını verdim. Kamulaştırma ile ilgili fizibilitelerini göndersinler. Kamulaştırma kapsamındaki yerlerin kamulaştırmasını hızlıca yapacağız. Çünkü Stratonikeia çok farkındalık yaratılmamış bir şehir. Baktığınız zaman ikinci bir Efes bölgesi olabilir. Aynı zamanda Yatağan bölgesinin turizm kaderiyle ile ilgili de değişiklik yaratabilir. Çünkü Yatağan, turizmle anılan bir bölge değil. Bir geçiş noktası. Bütün kültürel ziyaretler yapan firmaların güzergahı kapsamına alınması gereken bir nokta. Birkaç yıl içinde yoğun ziyaretçi alacak hale getireceğiz."
'SADECE KAZI DEĞİL TANITIM DESTEĞİ DE VERECEĞİZ'
Stratonikeia'da tarihle bugünün yaşamının iç içe olduğu bir ortam olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Köy meydanı çalışmalarını çok beğendim. Orayı da aktif hale getirebilirseniz sadece ziyaret değil, yaşam merkezi haline de gelebilir. Özellikle ziyaretçilerin saatlerce kalabilecekleri, dinlenebilecekleri ve yeme-içmeyi de tarihle iç içe yapabilecekleri ilginç bir ortam. Bugüne kadar gördüğüm yerlerde böyle bir ortamı yakalayamamıştık. Sadece kazı desteği değil, tanıtım desteği de vereceğiz. Ege Bölgesi'nin tarih ve sanatla ayrışmasını istemiyoruz. Sadece deniz, kum ve güneşle anılmasını da istemiyoruz. Tarihle birlikte anılmasını istiyoruz. Stratonikeia elimizdeki en güzel örneklerden biri. O nedenle biz de desteğe devam edeceğiz. Zaten Valiliğimiz bugüne kadar çok büyük destekler yapmış. Bakanlığın da yoğun desteğiyle birkaç yıl içerisinde çok değerli bir turizm noktasını Türkiye'ye kazandırmış olacağız."
'BAŞARILI OLAMAYAN KAZI BAŞKANLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'
Bakanlığının kazı başkanlıklarına gereken desteği verdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Kazı başkanlıkları, oluşturdukları bütçeyi bize sunuyor, biz onaylıyoruz ve ilave destek veriyoruz. Bu projemizin ilk yılı, bu sayı artacak. 20 projeyle başladık, her yıl minimum 20 proje ilave etmekteyiz ve 122 yerel kazı başkanlığının ören yerlerinin desteklenmesini planlıyoruz. İkinci bir çalışmamız daha var. Taahhüdünü yerine getiren kazı başkanlıklarına genişletilmiş destek vermek. Bunlar kazı başkanının başarısına bağlı. Ama başarılı olmayan kazı başkanlarını da değiştireceğiz, bunu da söyleyeyim. Haybeye destek yok" dedi.
Bakan Ersoy, Yatağan'ın ardından Marmaris'e hareket etti.

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)

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