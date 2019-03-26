Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)

'STRATONİKEİA ANTİK KENTİ, İKİNCİ EFES OLABİLİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak kabul edilen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bakan Ersoy, burada Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, AK Parti Yatağan Belediye Başkan Adayı Mustafa Toksöz tarafından karşılandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten antik kent ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Ersoy, gezisinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stratonikeia'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı çalışmalarının yıl boyunca süreceği arkeolojik alanlardan biri olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle dedi:

"3 bin 500 yıllık bir tarihi var ama önemli olan tarihi değil. Tarihin her döneminden izler görme şansı buluyorsunuz burada. Bir yerde M.Ö. 1500'ü görebilirken bir yanda M.S. 1000'i görebiliyorsunuz. O nedenle Stratonikeia çok önemli bir şehir. Desteklediğimiz kazı başkanlıklarını sık sıkı ziyaret edeceğiz. Acil başka ihtiyaçları da var. Biraz daha destek olma kararını verdim. Kamulaştırma ile ilgili fizibilitelerini göndersinler. Kamulaştırma kapsamındaki yerlerin kamulaştırmasını hızlıca yapacağız. Çünkü Stratonikeia çok farkındalık yaratılmamış bir şehir. Baktığınız zaman ikinci bir Efes bölgesi olabilir. Aynı zamanda Yatağan bölgesinin turizm kaderiyle ile ilgili de değişiklik yaratabilir. Çünkü Yatağan, turizmle anılan bir bölge değil. Bir geçiş noktası. Bütün kültürel ziyaretler yapan firmaların güzergahı kapsamına alınması gereken bir nokta. Birkaç yıl içinde yoğun ziyaretçi alacak hale getireceğiz."